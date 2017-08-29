Под Ивано-Франковском упало воздушное судно: есть погибший

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили обломки воздушного судна и тело мужчины вблизи села Яблоница Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 14.40 29 августа вблизи села Яблоница… в труднодоступном месте спасатели обнаружили обломки воздушного судна, марка которого устанавливается, и тело мужчины, личность которого также устанавливается", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, погибшим может быть 53-летний львовянин, которого разыскивают с 28 августа, о его пропаже заявила жена, которая сообщила, что последний раз общалась с мужем вечером 24 августа. Как отмечается, к поиску привлекались 19 спасателей и три единицы техники, а также четыре работника и две единицы техники Ивано-Франковской общественной организации беспилотных летальных аппаратов "Мимино".

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