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    Под Ивано-Франковском упало воздушное судно: есть погибший

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    Спасатели обнаружили обломки воздушного судна и тело мужчины, личность которого устанавливается. По предварительной информации, погибшим может быть 53-летний львовянин, которого разыскивают с 28 августа.
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    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили обломки воздушного судна и тело мужчины вблизи села Яблоница Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    "В 14.40 29 августа вблизи села Яблоница… в труднодоступном месте спасатели обнаружили обломки воздушного судна, марка которого устанавливается, и тело мужчины, личность которого также устанавливается", — говорится в сообщении.

    По предварительным данным ведомства, погибшим может быть 53-летний львовянин, которого разыскивают с 28 августа, о его пропаже заявила жена, которая сообщила, что последний раз общалась с мужем вечером 24 августа. Как отмечается, к поиску привлекались 19 спасателей и три единицы техники, а также четыре работника и две единицы техники Ивано-Франковской общественной организации беспилотных летальных аппаратов "Мимино".

    Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на озеро Байкал.

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