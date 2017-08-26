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    В Одесской области железными битами избили журналиста

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    (обновлено: )76403
    Как сообщил сам пострадавший, Роман Варшанидзе, на него напали около его дома, по предварительным данным, трое спортсменов одного из спортивных кикбоксерских клубов.
    Роман Варшанидзе
    pravdand.com

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Нападение на редактора издания "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе произошло в Овидиопольском районе Одесской области. Об этом сообщил сам журналист.

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    "Подвергся нападению лиц, вооруженными железными битами. Получив первый удар в голову, начал обороняться и в результате чего, один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро — спасибо наша Овидиопольская полиция сработала быстро", — говорится в сообщении Варшанидзе.

    Он уточнил, что нападавшие являются жителями Черноморска, по предварительным данным, спортсменами одного из спортивных кикбоксерских клубов.

    На данный момент все трое установлены и задержаны. 

    Ранее журналист Сергей Форест сообщил, что в одном из кафе в центре Житомира на него напал бывший охранник народного депутата Борислава Розенблата Василий Щербаков. Также сообщалось, что в зоне АТО люди в военной форме напали на журналиста.

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