наверх
23.08.201712:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полиция Дании сообщила подробности таинственной гибели журналистки

    (обновлено: )79
    На туловище женщины были обнаружены повреждения, которые свидетельствуют о том, что тело было прижато чем-то тяжелым на дне моря. О возможных мотивах преступления пока не сообщается.
    Подводная лодка Nautilus

    КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина. Следователи нашли следы крови шведской журналистки Ким Валль на борту частной подводной лодки Nautilus, на которой девушка выходила в море с ее изобретателем и владельцем Петером Мадсеном.

    Как сообщил журналистам в Копенгагене возглавляющий следствие Йенс Мёллер, "полицейские техники обнаружили следы крови, которые соответствуют ДНК Ким Валль".

    Трансляцию пресс-конференции вело датское радио DR.

    Накануне полиция подтвердила, что найденное 21 августа женское тело принадлежит журналистке, исчезнувшей 13 дней назад после плавания с датским изобретателем Петером Мадсеном.

    По словам следователя, на туловище обнаружены повреждения, которые свидетельствуют о том, что тело было прижато чем-то тяжелым на дне. Он не стал ничего говорить о возможных мотивах преступления.

    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    УНИАН
    "Ужгородская регата-2017": веселый заплыв на самодельных суднах

    Ранее в понедельник полиция сообщила со ссылкой на новые показания находящегося под арестом изобретателя, что Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что датчанин захоронил ее тело в море. После обнаружения тела полиция сообщила, что оно было расчленено — без головы и конечностей, и что это стало следствием осознанных действий.

    Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

    Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что местонахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он объяснил техническими проблемами.

    Nautilus со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли. Сам Мадсен находится под арестом до 5 сентября. По словам его адвоката, инженер настроен на сотрудничество со следствием и, несмотря на сделанное заявление о несчастном случае на борту субмарины, виновным в гибели журналистки себя не считает.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    В центре Николаеве неизвестные в масках со стрельбой
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Подозреваемые по делу о терактах в Каталонии
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне