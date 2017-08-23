Полиция Дании: найдено тело пропавшей с подлодки шведской журналистки

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Найденное в понедельник вечером тело женщины принадлежит шведской журналистке Ким Валль, исчезнувшей после плавания на борту подлодки Nautilus с датским изобретателем Петером Мадсеном, говорится в сообщении полиции Копенгагена в Twitter.

"ДНК тела совпало с образцом (ДНК — ред.) Ким Валль", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник полиция сообщила со ссылкой на новые показания находящегося под арестом изобретателя, что Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что датчанин захоронил ее тело в море.

Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.

Nautilus со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли. Сам Мадсен находится под арестом до 5 сентября. По словам его адвоката, инженер настроен на сотрудничество со следствием и, несмотря на сделанное заявление о несчастном случае на борту субмарины, виновным в гибели журналистки себя не считает.