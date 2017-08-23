наверх
23.08.201716:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Житомире на журналиста напали с обвинениями в сепаратизме

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (253)

    (обновлено: )13503
    Житомирский Журналист Сергей Форест сообщил, что он вошел в кафе, когда неожиданно к нему подскочил бывший охранник народного депутата Борислава Розенблата, схватил за горло и начал обзывать сепаратистом.
    Сергей Форест
    Житомир.info

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Журналист Сергей Форест сообщил, что в одном из кафе в центре Житомира на него напал бывший охранник народного депутата Борислава Розенблата Василий Щербаков, сообщает сайт Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

    Как отмечается, инцидент произошел 17 августа. С соответствующим письмом Форест обратился в НСЖУ.

    В письме он отмечает, что нападение было совершено под руководством депутата областного совета, бывшей журналистки Елены Галагузы. "Она на моих глазах дала ему указание, и во время агрессивных действий Щербакова стояла рядом и снимала нападение на телефон, ожидая моих противоправных действий".

    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости/Аврора Евгений Котенко
    Адвокат Гожый: в деле Муравицкого нарушены базовые принципы

    В комментарии НСЖУ Форест рассказал, что он вошел в кафе, когда неожиданно к нему подскочил Щербаков, схватил за горло и начал обзывать сепаратистом.

    "Я ни от кого не скрываю, что придерживаюсь левых взглядов, но это не основание на меня нападать, — приводит слова журналиста НСЖУ. — Меня хотели спровоцировать на драку, но я просто оттолкнул его руку и со словами, что я украинец вышел из кафе. Не знаю, чего ожидать от этих людей дальше, ведь если можно вот так просто напасть на человека и схватить за горло, то вероятно, что могут и с оружием напасть. Щербаков ранее был охранником нардепа Борислава Розенблата, затем непродолжительное время провел в АТО, а сейчас он уже, посмотрите, герой".

    Форест связывает нападение с критическими материалами, он сотрудничает с изданием "20 минут", в частности, и с публикацией о деятельности Елены Галагузы.

    По словам заместителя председателя Житомирской областной организации НСЖУ Николая Роя, Форест известен своими политическими взглядами и активной гражданской позицией. Также он является известным в регионе журналистом, сотрудничает со многими СМИ. В прошлом созыве был членом правления Житомирской ОО НСЖУ.

    Также членом НСЖУ является и Елена Галагуза, которая продолжает публиковаться в СМИ, несмотря на то, что является депутатом областного совета, отмечают в организации.

    "В прошлом госпожа Галагуза была активисткой нескольких партий, среди которых Партия регионов, "Свобода", сейчас — "Самопомощь", — говорится в сообщении.

    СБУ 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды.

    Читайте также: "Решение организовать 37-й год". Дело Муравицкого, свобода слова и здравый смысл

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Полиция на месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне