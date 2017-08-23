В Житомире на журналиста напали с обвинениями в сепаратизме

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Журналист Сергей Форест сообщил, что в одном из кафе в центре Житомира на него напал бывший охранник народного депутата Борислава Розенблата Василий Щербаков, сообщает сайт Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Как отмечается, инцидент произошел 17 августа. С соответствующим письмом Форест обратился в НСЖУ.

В письме он отмечает, что нападение было совершено под руководством депутата областного совета, бывшей журналистки Елены Галагузы. "Она на моих глазах дала ему указание, и во время агрессивных действий Щербакова стояла рядом и снимала нападение на телефон, ожидая моих противоправных действий".

В комментарии НСЖУ Форест рассказал, что он вошел в кафе, когда неожиданно к нему подскочил Щербаков, схватил за горло и начал обзывать сепаратистом.

"Я ни от кого не скрываю, что придерживаюсь левых взглядов, но это не основание на меня нападать, — приводит слова журналиста НСЖУ. — Меня хотели спровоцировать на драку, но я просто оттолкнул его руку и со словами, что я украинец вышел из кафе. Не знаю, чего ожидать от этих людей дальше, ведь если можно вот так просто напасть на человека и схватить за горло, то вероятно, что могут и с оружием напасть. Щербаков ранее был охранником нардепа Борислава Розенблата, затем непродолжительное время провел в АТО, а сейчас он уже, посмотрите, герой".

Форест связывает нападение с критическими материалами, он сотрудничает с изданием "20 минут", в частности, и с публикацией о деятельности Елены Галагузы.

По словам заместителя председателя Житомирской областной организации НСЖУ Николая Роя, Форест известен своими политическими взглядами и активной гражданской позицией. Также он является известным в регионе журналистом, сотрудничает со многими СМИ. В прошлом созыве был членом правления Житомирской ОО НСЖУ.

Также членом НСЖУ является и Елена Галагуза, которая продолжает публиковаться в СМИ, несмотря на то, что является депутатом областного совета, отмечают в организации.

"В прошлом госпожа Галагуза была активисткой нескольких партий, среди которых Партия регионов, "Свобода", сейчас — "Самопомощь", — говорится в сообщении.

СБУ 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды.

Читайте также: "Решение организовать 37-й год". Дело Муравицкого, свобода слова и здравый смысл