В КЗЖ призвали не делить украинских журналистов на патриотов и непатриотов

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) потребовала от властей Украины немедленно освободить журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене и поместили под арест.

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"Мы призываем украинские власти немедленно освободить Василия Муравицкого и снять с него все обвинения", — заявила в пресс-релизе координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

"Украинские журналисты должны прекратить делить журналистов на патриотически и непатриотически настроенных, вместо этого им следует сосредоточиться на критически важной роли журналистов в демократическом обществе: призывать к ответственности государственных чиновников", — добавила она.

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"Комитет защиты журналистов считает, что Украина преследует критиков и СМИ, которые считают антипатриотически настроенными", — говорится в сообщении организации.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 3 августа он был арестован на два месяца.