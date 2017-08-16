В зоне АТО люди в военной форме напали на журналиста

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Люди в военной форме напали на журналиста в Рубежном Луганской области, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Журналист рассказал наблюдателям, что 11 августа проверял сообщение о закрытии рынка по улице 7 Микрорайона в Рубежном из-за проведения антитеррористических мероприятий. Тогда же он заметил возле ресторана на рынке как минимум 50 правительственных машин. Когда журналист попытался зайти в ресторан, пятеро вооруженных охранников в военной форме оттолкнули его и отобрали у него камеру", — пишут "Новости Донбасса".

Издание отмечает, что по данным начальника муниципальной полиции Рубежного, в ресторане, куда пытался попасть журналист, произошел конфликт, проводится расследование.

Напомним, международная организация "Репортёры без границ" призвала немедленно освободить журналиста Василия Муравицкого, которого украинские власти обвиняют в госизмене в Украине, и блогера Эдуарда Неделяева, который был приговорен к 14 годам лишения свободы в ЛНР.