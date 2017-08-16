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16.08.201713:48
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    В зоне АТО люди в военной форме напали на журналиста

    (обновлено: )76
    Сообщается, что журналист проверял данные о закрытии рынка в Рубежном из-за проведения антитеррористических мероприятий и пытался попасть в один из ресторанов, возле которого находились правительственные авто.
    Жилетка с надписью Пресса
    Максим Лисовой, пресс-служба Национального союза журналистов Украины

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Люди в военной форме напали на журналиста в Рубежном Луганской области, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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    "Журналист рассказал наблюдателям, что 11 августа проверял сообщение о закрытии рынка по улице 7 Микрорайона в Рубежном из-за проведения антитеррористических мероприятий. Тогда же он заметил возле ресторана на рынке как минимум 50 правительственных машин. Когда журналист попытался зайти в ресторан, пятеро вооруженных охранников в военной форме оттолкнули его и отобрали у него камеру", — пишут "Новости Донбасса".

    Издание отмечает, что по данным начальника муниципальной полиции Рубежного, в ресторане, куда пытался попасть журналист, произошел конфликт, проводится расследование.

    Напомним, международная организация "Репортёры без границ" призвала немедленно освободить журналиста Василия Муравицкого, которого украинские власти обвиняют в госизмене в Украине, и блогера Эдуарда Неделяева, который был приговорен к 14 годам лишения свободы в ЛНР.

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