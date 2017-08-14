Под Киевом совершено разбойное нападение, ранен охранник

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные в понедельник совершили разбойное нападение на охранника в городе Буче недалеко от Киева, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Преступники передвигались на автомобиле Volkswagen с номерными знаками AI5793ET.

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"В машине четыре человека, которые, по предварительной информации, сегодня нанесли ножевые ранения охраннику в Буче и украли денежные средства в Мелиораторе (ЗАО "Мелиоратор" — Ред.)", — сказано в сообщении.

В настоящее время охранника оперируют.

Киев Оперативный/Facebook, 14 августа 2017

На минувшей неделе произошел конфликт со стрельбой возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Трое пострадавших отказались писать заявления. Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". За совершение преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.

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