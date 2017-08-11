Обжаловано закрытие дела о стрельбе Пашинского

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Адвокаты в пятницу обжаловали постановление о закрытии уголовного производства по делу о стрельбе народного депутата Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Прошлой зимой парламентарий в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Киевской области Вячеславу Химикусу.

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"В постановлении о закрытии производства много "перлов", но настоящей жемчужиной, бесспорно, является вывод следствия о том, что если ночью на дороге тебе не понятно, кто угрожает боевым пистолетом, — это не повод переживать за свою жизнь", — написала адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова на своей странице в Facebook.

Марина Паринова/Facebook, 11 августа 2017

В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении на него. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине.

В постановлении следователя ГПУ говорилось, что в действиях нардепа нет состава преступления.