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    Обжаловано закрытие дела о стрельбе Пашинского

    Тема:

    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (61)

    (обновлено: )15110
    Адвокат раненного Вячеслава Химикуса Марина Паринова заявила, что решение Генеральной прокуратуры о закрытии деле о стрельбе народного депутата обжаловано в пятницу.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Адвокаты в пятницу обжаловали постановление о закрытии уголовного производства по делу о стрельбе народного депутата Сергея Пашинского ("Народный фронт").

    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН
    Верховенство права где-то рядом. Дело и делишки Пашинского

    Прошлой зимой парламентарий в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Киевской области Вячеславу Химикусу. 

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    "В постановлении о закрытии производства много "перлов", но настоящей жемчужиной, бесспорно, является вывод следствия о том, что если ночью на дороге тебе не понятно, кто угрожает боевым пистолетом, — это не повод переживать за свою жизнь", — написала адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова на своей странице в Facebook.

    Марина Паринова/Facebook, 11 августа 2017

    В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении на него. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. 

    В постановлении следователя ГПУ говорилось, что в действиях нардепа нет состава преступления.

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