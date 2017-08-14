Поселок в ЛНР обесточен из-за массированного обстрела

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Поселок Голубовский в самопровозглашенной Луганской народной республике обесточен после обстрела, сообщили РИА новости в штабе оборонного ведомства ЛНР.

"В результате обстрела из минометов калибра 120 мм и БМП-1 в 20.30 13 августа 2017 года поселка Донецкий со стороны Новотошковское повреждена ЛЭП вблизи населенного пункта Голубовский, в результате чего населенный пункт Голубовский обесточен", — рассказали в пресс-службе.

В МЧС ЛНР уточнили, что без электроснабжения остались 752 абонента.

"В связи с близостью к линии соприкосновения ремонтные работы будут проводиться после согласования с Совместным центром координации и контроля (СЦКК) режима прекращения огня", — сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.