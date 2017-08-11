Разборки в Полтаве. Застреленный оказался чемпионом по смешанным боям - СМИ

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Во время перестрелки на полтавском пляже был смертельно ранен известный в городе 20-летний спортсмен, боец ​​ММА (смешанные единоборства) Святослав Пелипенко, сообщает местное издание "Полтавщина".

Конфликт произошел между арендаторами пляжа — 45-летним Александром Марченко, его сыном, 21-летним Романом и группой отдыхающих спортсменов. Примерно 15-20 бойцов ММА отмечали на пляже день рождения, пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, в течение дня между компанией и арендаторами пляжа, которые находились в магазине, возникали конфликты.

"Полтавщина" Убитый Святослав Пелипенко

"Вечером между одним из спортсменов и арендаторами возник очередной конфликт. Александр Марченко продемонстрировал ему охотничью "Сайгу". Эта информация разозлила остальных из компании спортсменов, пришедших в магазин с битами и пистолетами. Нападавшие начали бить Александра Марченко. Его сын — Роман — несколько раз выстрелил в нападавших из "Сайги". Дробью он смертельно ранил 20-летнего бойца ММА Святослава Пелипенко, участника клуба Branibor Team, еще одного 24-летнего спортсмена и 7-летнего мальчика. Нападавшие открыли огонь", — пишет издание.

Сейчас Александр Марченко с тяжелой травмой черепа находится в состоянии комы в Полтавской областной больнице. По предварительной информации, получил ранения и его сын, который сейчас находится под охраной в больнице.

Полиция официально сообщила о пяти пострадавших: ранены отец и сын Марченко, 7-летний мальчик, один из нападавших. Пятый пострадавший — Святослав Пелипенко — погиб на месте.

По информации полиции, открыто три уголовных производства по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника), по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Один из нападавших задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Другой находится в больнице, и на данный момент он будет под охраной. Круг других лиц устанавливается. Также пока полиция ничего не сообщает об автомобиле ВАЗ-2108, который вчера разыскивали правоохранители, на нем предположительно скрылись спортсмены. Продолжается досудебное расследование.

Перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.

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