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    Фотоитоги 11 августа: двойное убийство в Киеве, стрельба в Днепре и Полтаве

    Тема:

    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве (526)

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    Пожар в Киеве 11 августа
    Стрельба в Днепре
    Драка и перестрелка на пляже в Полтаве
    Рассмотрение дела по хищению средств в проекте Стена
    В Харькове сожгли автомобиль
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    Землетрясение на Филиппинах
    Президент США Дональд Трамп с вице-президентом Майком Пенсом на брифинге по безопасности
    Канцлер Германии Ангела Меркель посетила бывшую тюрьму Штази в Берлине
    В Швейцарии выпал снег
    Пожар в Киеве 11 августа
    Пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших.
    Пресс-служба ГСЧС в Киеве
    Стрельба в Днепре
    В пятницу, 11 августа, в Днепре на улице Ивана Акинфьева застрелили человека. Стрельба произошла на 5 этаже недостроенного здания гостинницы.
    ГУ НП в Дніпропетровській області
    Драка и перестрелка на пляже в Полтаве
    Драка и перестрелка на пляже в Полтаве.
    kolo.news
    Рассмотрение дела по хищению средств в проекте Стена
    Адвокаты фигуранта дела по хищению средств в проекте "Стена", директора ООО "Агентство защиты информации" Александра Кашубы Дмитрий и Алексей Федоровы во время заседания Соломенского райсуда Киева.
    УНИАН
    В Харькове сожгли автомобиль
    В Харькове сожгли автомобиль.
    Полиция Харьковской области
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого
    Акция протеста против строительства АЗС на ул. Реуцкого.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае.
    news.cn
    Землетрясение на Филиппинах
    Землетрясение на Филиппинах.
    REUTERS Romeo Ranoco
    Президент США Дональд Трамп с вице-президентом Майком Пенсом на брифинге по безопасности
    Президент США Дональд Трамп с вице-президентом Майком Пенсом на брифинге по безопасности.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Канцлер Германии Ангела Меркель посетила бывшую тюрьму Штази в Берлине
    Канцлер Германии Ангела Меркель посетила бывшую тюрьму Штази в Берлине.
    REUTERS Wolfgang Kumm/POOL
    В Швейцарии выпал снег
    В Швейцарии выпал снег.
    @MintSnowboard

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    Пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших.

    Пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа. Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик, по предварительной информации, мужчина убил двух женщин в квартире и поджег их, а затем выбросился с балкона многоэтажного дома. По словам свидетелей, известно, что мужчина громко общался по мобильному телефону, при этом в разговоре отметил, что стоит на балконе и покончит с жизнью самоубийством. При осмотре помещения полицейские обнаружили тела двух женщин с травмами головы.

    Смотрите также: Двойное убийство и суицид. Кадры с места пожара в многоэтажке Киева

    В пятницу, 11 августа, в Днепре на улице Ивана Акинфьева застрелили человека. Стрельба произошла на 5 этаже недостроенного здания гостинницы. "Около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева, 30. На месте обнаружили труп мужчины. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Анна Старчевская.

    Смотрите также: На месте кровавового убийства в Днепре

    На одном из пляжей Полтавы произошла перестрелка, в результате которой пострадали отдыхающие, в том числе ребенок. Местные жители в соцсетях сообщают о "массе травмированных". Полицейские и скорая уже прибыли к месту ЧП. Ирма Березовец в Facebook сообщила подробности ЧП: "Пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошел человек с другой части пляжа, и возникла ссора. После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой. По свидетельствам очевидцев, в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который вскоре после ранения умер". По ее словам, "дробь попала в ребенка, который выжил". "Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108", — сказано в сообщении.

    Смотрите также: Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки

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