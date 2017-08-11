Фотоитоги 11 августа: двойное убийство в Киеве, стрельба в Днепре и Полтаве

Пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа. Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик, по предварительной информации, мужчина убил двух женщин в квартире и поджег их, а затем выбросился с балкона многоэтажного дома. По словам свидетелей, известно, что мужчина громко общался по мобильному телефону, при этом в разговоре отметил, что стоит на балконе и покончит с жизнью самоубийством. При осмотре помещения полицейские обнаружили тела двух женщин с травмами головы.

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В пятницу, 11 августа, в Днепре на улице Ивана Акинфьева застрелили человека. Стрельба произошла на 5 этаже недостроенного здания гостинницы. "Около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева, 30. На месте обнаружили труп мужчины. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Анна Старчевская.

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На одном из пляжей Полтавы произошла перестрелка, в результате которой пострадали отдыхающие, в том числе ребенок. Местные жители в соцсетях сообщают о "массе травмированных". Полицейские и скорая уже прибыли к месту ЧП. Ирма Березовец в Facebook сообщила подробности ЧП: "Пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошел человек с другой части пляжа, и возникла ссора. После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой. По свидетельствам очевидцев, в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который вскоре после ранения умер". По ее словам, "дробь попала в ребенка, который выжил". "Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108", — сказано в сообщении.

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