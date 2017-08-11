Хроника 10 августа: похороны Ирины Бережной, стрельба в Киеве и Полтаве

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Четверг начался со стрельбы в Киеве и закончился перестрелкой на одном из пляжей в Полтаве. Подробнее об этих и других событиях минувшего дня и ночи – в кратком обзоре РИА Новости Украина.

В Киеве у вокзала расстреляли людей

В Киеве у железнодорожного вокзала утром в четверг звучали выстрелы. По данным Нацполиции, двумя злоумышленниками были ранены, предположительно из травматического оружия, трое мужчин. Пострадавшие доставлены в больницу, нападавшие скрылись.

Позднее в полиции сообщили, что пострадавшие отказались писать заявления.

Полтава: перестрелка на пляже, один человек убит

На одном из пляжей Полтавы вечером в четверг произошла перестрелка, очевидцы сообщили об одном убитом и "массе травмированных".

По информации местного издания "Полтавщина", в результате стрельбы один человек убит, тяжелые ранения получили мужчина и ребенок.

"Среди отдыхающих возникла ссора. Сначала в ход пошли травматические пистолеты, потом карабин "Сайга", — сообщает издание со ссылкой на очевидцев.

Штаб АТО сообщил о потерях

По информации пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО), "за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие".

Сообщается, что в результате обстрелов один военный получил ранения, а один военнослужащий "погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве возле поселка Пески".

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В свою очередь, ополченцы непризнанной ДНР заявили о 54-х обстрелах со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"Под огнем украинских подразделений оказались 22 прифронтовых населенных пункта Республики и их окрестности. Информация о пострадавших уточняется", — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

В Киеве попрощались с Ириной Бережной

В четверг, 10 августа, состоялось прощание с бывшим народным депутатом Верховной Рады от Партии регионов Ириной Бережной, которая разбилась в автокатастрофе в Хорватии.

В Киево-Печерской Лавру, где прошла церемония, пришли многие коллеги по парламенту, родственники и друзья погибшей. Похоронили Ирину Бережную на Зверинецком кладбище.

Муравицкий попросил помощи у международных организаций журналистов

Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого подозревают в госизмене, попросил международные организации журналистов о помощи.

СБУ задержала журналиста Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

Ранее в международную правозащитную организацию Amnesty International адвокатами журналиста было подано заявление о признании Муравицкого политзаключенным.

Трамп заявил, что он благодарен Путину за сокращение числа дипсотрудников США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он благодарен российскому президенту Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников посольства в России.

"Хочу поблагодарить его (Путина — Ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал…", — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, как он прокомментирует сокращение дипломатического персонала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны.

В Киеве выявили подпольную фабрику по генерации биткоинов

На территории Института электросварки им. Патона обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов, следует из постановления Святошинского районного суда Киева, которое обнародовано на сайте единого реестра судебных решений.

По данным следствия, в неработающем бассейне разместили "компьютерное оборудование… так называемые "майнеры", в количестве 200 штук, которые осуществляют генерирование биткоинов".

В документе также отмечается, что выпуск и оборот биткоинов на территории Украины запрещены.

Под Одессой на полицейских напали с гранатой и угнали их автомобиль

Четыре парня рано утром в четверг напали на полицейских во время несения ими службы на окраине поселка Цебриково в Одесской области и угнали их автомобиль.

По информации пресс-службы облуправления полиции, молодые люди начали приставать к двум девушкам. Те, попросили помощи у полицейских. Однако один из парней достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Полицейские покинули машину и оттащили девушек на безопасное расстояние, а злоумышленники сели в автомобиль и скрылись. Позже они были задержаны, у них изъяли еще две гранаты.