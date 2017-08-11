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    Перестрелка на пляже в Полтаве: полиция сообщила подробности

    (обновлено: )199
    По данным свидетелей, люди были в нетрезвом состоянии. Во время нападения в ход пошли палки, после чего один из участников инцидента достал зарегистрированное оружие.
    Драка и перестрелка в Полтаве. Один из пострадавших
    poltava.to

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные, которые совершили нападение на пляже в Полтаве, были выпившие, использовали палки и оружие. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Полтавы Наталья Шарий.

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    "Со слов свидетелей, которых патрульные опрашивали, люди были в нетрезвом состоянии, напали на владельцев. После чего были и палки, говорят, и средства, похожи на оружие, достаточно сильно избили одного из владельцев. И тогда еще один владелец, у него было свое зарегистрированное оружие, и он из этого оружия выстрелил в одного из нападавших", — говорится в сообщении.

    Перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.

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