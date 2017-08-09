"Кальянная бойня" в Днепре. Арестован еще один подозреваемый

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Октябрьский районный суд арестовал на два месяца с возможностью внесения залога еще одного подозреваемого в участи в перестрелке в Днепре, в результате которой два человека погибли и пять получили ранения, сообщила в среду пресс-служба областной полиции.

"Сегодня Октябрьским районным судом подозреваемому по уголовным производством по статьям 263 ("незаконное обращение с оружием" — ред.), 189 ("вымогательство" — ред.) и 115 ("умышленное убийство" — ред.) Уголовного кодекса Украины избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч гривен (почти пять тысяч долларов)", — говорится в сообщении.

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Вечером 24 июля у кальян-бара D.O.M. в Днепре произошла стрельба. Пресс-служба главного управления полиции в Днепропетровской области ранее сообщила, что в результате перестрелки в Днепре два человека погибли, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы. Начальник криминальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон. Полиция также сообщила, что двое из четырех подозреваемых в причастности к перестрелке в Днепре арестованы, еще двое находятся в больнице.