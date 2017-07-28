Смертельная перестрелка в Днепре. Двух подозреваемых взяли под стражу

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Днепре, в результате которой погибли бойцы АТО, взяли под стражу, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

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"27 июля двум подозреваемым — 1982 по 1992 годов рождения — суд избрал меру пресечения. Оба взяты под стражу без права внесения залога", — говорится в сообщении полиции.

Еще два фигуранта дела — 1976 и 1981 года рождения — в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. В отношении них в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

В полиции сообщили, что следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) продолжаются. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видеоматериал с камер наблюдения, которые были расположены рядом. Видео приобщено к материалам дела.

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Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь ранее заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.