Перестрелка в Днепре: стало известно о состоянии пострадавших

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Заместитель главврача больницы имени Мечникова Елена Гавва в эфире телеканала "112 Украина" рассказала о состоянии пострадавших от стрельбы в Днепре 24 июля.

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По ее словам, один из пострадавших находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. Двое пациентов в удовлетворительном состоянии в отделении и трое средней тяжести с положительной динамикой.

"На сегодняшний день у нас в больнице находится 5 пострадавших. Один из них находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. Двое пациентов в удовлетворительном состоянии в отделении и трое средней тяжести с положительной динамикой. Оставаться будут до стабилизации состояния. Как стабилизируем, больные могут быть переведены", — отметила Гавва.

Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.