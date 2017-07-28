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    Перестрелка в Днепре: стало известно о состоянии пострадавших

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (399)

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    Один из пострадавших находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. Двое пациентов в удовлетворительном состоянии в отделении и трое средней тяжести с положительной динамикой.
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    Facebook Вячеслава Поездника

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Заместитель главврача больницы имени Мечникова Елена Гавва в эфире телеканала "112 Украина" рассказала о состоянии пострадавших от стрельбы в Днепре 24 июля.

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    По ее словам, один из пострадавших находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. Двое пациентов в удовлетворительном состоянии в отделении и трое средней тяжести с положительной динамикой.

    "На сегодняшний день у нас в больнице находится 5 пострадавших. Один из них находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. Двое пациентов в удовлетворительном состоянии в отделении и трое средней тяжести с положительной динамикой. Оставаться будут до стабилизации состояния. Как стабилизируем, больные могут быть переведены", — отметила Гавва.

    Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

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