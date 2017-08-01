Перестрелка в Днепре: подозрение вручили третьему фигуранту

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители вручили уведомление о подозрении третьему участнику перестрелки в Днепре, в которой погибли двое участников АТО, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. В полиции сообщили, что подозреваемый, как и раньше, находится в больнице. Двое участников перестрелки, которым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, находятся в следственном изоляторе.

Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян; его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.