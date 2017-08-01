наверх
01.08.201716:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Перестрелка в Днепре: подозрение вручили третьему фигуранту

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (417)

    (обновлено: )3310
    Сообщается, что третий участник перестрелки в Днепре получил уведомление о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
    Стрельба в Днепре
    Facebook Дениса Гороховского

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители вручили уведомление о подозрении третьему участнику перестрелки в Днепре, в которой погибли двое участников АТО, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    kp.ua
    Перестрелка в Днепре: новые шокирующие подробности

    Решается вопрос об избрании меры пресечения. В полиции сообщили, что подозреваемый, как и раньше, находится в больнице. Двое участников перестрелки, которым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, находятся в следственном изоляторе.

    Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян; его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Дональд Трамп
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы