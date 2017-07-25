КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Полиция задержала двух участников перестрелки в Днепре, в результате которой два человека погибли и пятеро получили ранения, сообщил во вторник начальник криминальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.

"Задержаны два человека — участника конфликта", — цитирует Грозя агентство "Украинские новости".

По его данным, участниками перестрелки, которые первыми применили оружие, являются трое жителей города Днепр, иностранец и житель Донецкой области.

"Нас интересуют еще три человека, их (личности — ред.) устанавливаем. Они в розыск не объявлялись", — добавил он.

Грозь сообщил, что в рамках расследования допрошено много свидетелей. Некоторые из участников перестрелки ранее были судимы.

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Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших. Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.