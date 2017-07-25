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    Полиция задержала двух участников перестрелки в Днепре

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    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (375)

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    Участниками перестрелки, которые первыми применили оружие, являются трое жителей города Днепр, иностранец и житель Донецкой области, сообщил во вторник начальник криминальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.
    Наручники. Архивное фото
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Полиция задержала двух участников перестрелки в Днепре, в результате которой два человека погибли и пятеро получили ранения, сообщил во вторник начальник криминальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.

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    "Задержаны два человека — участника конфликта", — цитирует Грозя агентство "Украинские новости".

    По его данным, участниками перестрелки, которые первыми применили оружие, являются трое жителей города Днепр, иностранец и житель Донецкой области.

    "Нас интересуют еще три человека, их (личности — ред.) устанавливаем. Они в розыск не объявлялись", — добавил он.

    Грозь сообщил, что в рамках расследования допрошено много свидетелей. Некоторые из участников перестрелки ранее были судимы.

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    Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших. Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.

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