наверх
28.07.201716:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе полицейский автомобиль сбил женщину

    (обновлено: )122
    Как сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, правоохранители ехали на вызов со включенными сиренами, но пешеход их не заметила.
    В Одессе полицейский автомобиль сбил женщину
    "Думская"

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В Одессе автомобиль патрульной полиции сбил женщину на перекрестке Пушкинской и Жуковского, сообщает местное издание "Думская".

    Как сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, правоохранители ехали на вызов со включенными сиренами, но пешеход их не заметила.

    "Думская"
    В Одессе полицейский автомобиль сбил женщину

    Женщина получила телесные повреждения, полицейские оказали ей первую медицинскую помощь и сейчас ждут скорую.

    Как отмечается, в результате дорожного инцидента в этой части города образовались пробки.

    Читайте также: Криминал, который не укладывается в голове

    Ранее сообщалось, что автомобильные угонщики, скрываясь от преследования, разбили автомобиль Toyota Prius Патрульной полиции Киева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС