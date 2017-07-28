КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В Одессе автомобиль патрульной полиции сбил женщину на перекрестке Пушкинской и Жуковского, сообщает местное издание "Думская".
Как сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, правоохранители ехали на вызов со включенными сиренами, но пешеход их не заметила.
В Одессе полицейский автомобиль сбил женщину
Женщина получила телесные повреждения, полицейские оказали ей первую медицинскую помощь и сейчас ждут скорую.
Как отмечается, в результате дорожного инцидента в этой части города образовались пробки.
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Ранее сообщалось, что автомобильные угонщики, скрываясь от преследования, разбили автомобиль Toyota Prius Патрульной полиции Киева.