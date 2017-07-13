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    Киев

    В Киеве сбили полицейского на дороге

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    На месте ДТП, где сбили полицейского в Киеве
    Киев Оперативный в facebook

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В Киеве за последние два дня произошел второй случай, когда водитель сбивает полицейского. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

    В среду, 12 июля, около 23:00, на площади Славы водитель, который двигался от Киевской Лавры в направлении станции метро Арсенальная, на автомобиле Mercedes, совершил наезд на полицейского регулировщика.

    В результате наезда у правоохранителя открытая рана головы, подозрение на перелом конечностей. В шоковом состоянии он был срочно госпитализирован.

    Это второй случай наезда на полицейского за последние два дня.

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