В Киеве сбили полицейского на дороге

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В Киеве за последние два дня произошел второй случай, когда водитель сбивает полицейского. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

В среду, 12 июля, около 23:00, на площади Славы водитель, который двигался от Киевской Лавры в направлении станции метро Арсенальная, на автомобиле Mercedes, совершил наезд на полицейского регулировщика.

В результате наезда у правоохранителя открытая рана головы, подозрение на перелом конечностей. В шоковом состоянии он был срочно госпитализирован.

Это второй случай наезда на полицейского за последние два дня.