В ДТП на Прикарпатье погиб известный украинский футболист

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий, выступавший за клубы "Прикарпатье" и "Оскар", сообщает Zaxid.net.

zaxid.net В ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий

zaxid.net Роман Стоцкий

Вторым участником аварии стал депутат Ивано-Франковского областного совета, директор Бурштынской ТЭС Андрей Шувар.

Volkswagen Passat депутата выехал на встречную полосу, где врезался в Daewoo Lanos, за рулем которого был Стоцкий.

ДТП произошло около 8:00 утра. Футболист погиб на месте ДТП, а другой водитель с различного рода травмами попал в больницу.

Информацию о гибели Романа Стоцкого также подтвердил одноклубник футболиста, вратарь ФК "Оскар" Михаил Макогон: "Погиб бывший игрок Прикарпатья и Оскара (Подгорье) — Роман Стоцкий. Друг, покойся с миром, пусть земля тебе будет пухом".

В Городке Львовской области столкнулись автомобили Renault Trafic и Mercedes 124. В результате ДТП один человек погиб и еще 10 травмированы.