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    В ДТП на Прикарпатье погиб известный украинский футболист

    (обновлено: )44701
    Вторым участником аварии стал депутат Ивано-Франковского областного совета, директор Бурштынской ТЭС Андрей Шувар. Футболист погиб на месте ДТП, а другой водитель с различного рода травмами попал в больницу.
    В ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий
    zaxid.net

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий, выступавший за клубы "Прикарпатье" и "Оскар", сообщает Zaxid.net.

    zaxid.net
    В ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий
    zaxid.net
    Роман Стоцкий

    Вторым участником аварии стал депутат Ивано-Франковского областного совета, директор Бурштынской ТЭС Андрей Шувар.

    Volkswagen Passat депутата выехал на встречную полосу, где врезался в Daewoo Lanos, за рулем которого был Стоцкий.

    ДТП произошло около 8:00 утра. Футболист погиб на месте ДТП, а другой водитель с различного рода травмами попал в больницу.

    Информацию о гибели Романа Стоцкого также подтвердил одноклубник футболиста, вратарь ФК "Оскар" Михаил Макогон: "Погиб бывший игрок Прикарпатья и Оскара (Подгорье) — Роман Стоцкий. Друг, покойся с миром, пусть земля тебе будет пухом".

    В Городке Львовской области столкнулись автомобили Renault Trafic и Mercedes 124. В результате ДТП один человек погиб и еще 10 травмированы.

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