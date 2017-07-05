ДТП в Черкасской области: четверо погибших, в том числе ребенок

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В дорожно-транспортном происшествии в Черкасской области погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пресс-служба ГСЧС ДТП в Черкасской области

"ЧП произошло на автодороге Канев-Черкассы-Кременчуг, возле села Свидивок Черкасского района, где 60-летний водитель легкового автомобиля, в котором находились 2 взрослых (1988 года рождения, личность другого устанавливается) и ребенок (2016 рождения), столкнулся с полуприцепом", — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли четыре человека. Спасатели специальным оборудованием отключили подачу газа к двигателю, отсоединили аккумулятор и деблокировали погибших из салона искореженного автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Городке Львовской области столкнулись автомобили Renault Trafic и Mercedes 124. В результате ДТП один человек погиб и еще 10 травмированы.