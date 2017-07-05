В Мелитополе депутат без прав устроил ДТП и скрылся

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КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Мелитополе депутат Запорожского областного совета устроил ДТП и скрылся. Как сообщили в Мелитопольском отделе полиции, авария произошла во вторник около 20:05 на перекрестке улиц Гетмана Сагайдачного и Михаила Грушевского.

"Сотрудники дорожно-патрульной полиции Мелитопольского отдела полиции установили, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero на перекрестке при осуществлении маневра выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Optima под управлением жителя Мелитопольского района 1981 года рождения", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадавших нет. По словам полицейских, водитель Mitsubishi – житель Мелитопольского района 1974 года рождения – с места происшествия скрылся.

"Сотрудники полиции установили местонахождение водителя и изъяли его автомобиль. По результатам экспертизы, содержание алкоголя в крови гражданина превышает допустимую норму в 15 раз (3,1 промилле)", – отмечают правоохранители.

СМИ уж назвали имя задержанного водителя Mitsubishi. По данным журналистов, им является депутат Запорожского областного совета Валерий Горбань.

Также известно, что в мае текущего года Мелитопольский суд оштрафовал депутата на 10 тысяч гривен за вождение в нетрезвом виде и лишил права вождения на один год.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Левом берегу лошадь из конной полиции сбила женщину, гуляющую в лесной зоне с дочкой.