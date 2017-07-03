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    Полиция подтвердила гибель 18 человек в ДТП автобуса в Баварии

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    По информации полиции Верхней Франконии, подтверждена гибель 18 человек при аварии автобуса в Баварии. ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус столкнулся с грузовиком и загорелся.
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    REUTERS News 5

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Полиция Верхней Франконии (административный округ Баварии) подтвердила гибель 18 человек при аварии автобуса в Баварии.

    REUTERS News 5
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими

    "Полиция подтвердила гибель 18 человек при аварии автобуса в Баварии", — говорится в заявлении полиции в Twitter.

    ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе, по предварительным данным, находились 46 пассажиров и двое водителей.

    Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Татарстане. Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 0.40 по Киеву воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным Минздрава Татарстана, погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

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