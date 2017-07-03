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    Попавший в ДТП экс-ведущий Top Gear не сможет бегать - СМИ

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    По информации британских СМИ, врачи скрепили раздробленное колено Ричарда Хаммонда пятью металлическими штифтами, он не сможет заниматься пробежками полтора года.
    Репетиция шоу Top Gear Live. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Бывший ведущий популярной британской телепередачи об автомобилях Top Gear Ричард Хаммонд, который попал в автомобильную аварию во время гонок по горным дорогам в Швейцарии, будет вынужден на полтора года отказаться от пробежек, пишет британская газета Standard.

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    Десятого июня спортивный автомобиль Rimac Concept One телешоу The Grand Tour, одним из ведущих которого сейчас работает Хаммонд, вылетел с трассы на скорости, превышающей 190 километров в час, и загорелся. Электрический суперкар стоимостью в 2 миллиона фунтов стерлингов был разбит, а Хаммонда доставили в больницу на вертолете.

    После выписки ведущий сообщил, что врачи скрепили его раздробленное колено пятью металлическими штифтами. Более всего Хаммонд обеспокоен не самой травмой, а вызванными ей изменениями в привычном образе жизни.

    "Врачи сказали, что я не смогу бегать еще полтора года. Мне 47 лет, мне нужны упражнения, и я не смогу бегать", — пожаловался телеведущий, отметивший, что пробежки помогали ему переносить стресс. Он уже решил, что заменит их велосипедными прогулками.

    Телепередача Top Gear являлась самой рейтинговой в мире: она транслировалась более чем в 200 странах и установила рекорд Гиннесса как программа с наибольшим количеством зрителей. Ее съемки были приостановлены весной 2015 года из-за инцидента на съемочной площадке между ведущим Джереми Кларксоном и продюсером, произошедшим якобы из-за отсутствия горячей еды. Руководство телерадиовещательной корпорации Би-би-си тогда решило не возобновлять истекавший в конце марта контракт с Кларксоном. Соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй покинули канал вслед за коллегой.

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