За ДТП со смертельным исходом в Киеве депутата приговорили к 6 годам тюрьмы

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Святошинский райсуд Киева огласил обвинительный приговор депутату Макаровского райсовета Киевской области Матвею Евсеенко по факту совершения ДТП со смертельным исходом, произошедшего 29 июля прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"На судебном заседании установлено, что депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Волга". В результате ДТП два человека, находившиеся в "Волге", получили тяжелые травмы. Один из потерпевших от полученных травм скончался. Экспертиза обнаружила в крови депутата 1,85 промилле алкоголя", — говорится в сообщении.

Учитывая обоснованную позицию прокурора, суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года. В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

Напомним, год назад на Окружной в Киеве мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из травматического оружия возле одного из гипермаркетов. На место инцидента приехала полиция, однако мужчина пытался скрыться на Toyota Prado в направлении Одесской площади, однако развернулся, выехал на встречную полосу и протаранил "Волгу". Спасателям пришлось буквально вырезать раненых мужчину и женщину из "Волги". Согласно данным СМИ, за рулем Toyota Prado был депутат Макаровского районного совета Матвей Евсеенко.