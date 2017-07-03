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    Фотоленты

    Масштабное ДТП в Баварии: более 30 пострадавших

    (обновлено: )59
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    REUTERS News 5
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    REUTERS News 5
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    REUTERS News 5
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    REUTERS News 5
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    REUTERS News 5
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    REUTERS News 5
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    REUTERS News 5

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    Туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии, пострадал 31 человек, среди них есть тяжелораненые, сообщила в понедельник местная полиция.

    ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус по неизвестным пока причинам столкнулся с грузовиком и загорелся.

    В автобусе, по предварительным данным, находились 46 человек и двое водителей. Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.

    Напомним, ранее в  Татарстане объявили траур в связи с гибелью 14 человек в результате аварии с автобусом и грузовиком в ночь на воскресенье.

     

     

     

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