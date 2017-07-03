ДТП во Львовской области: один человек погиб, 10 пострадали

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КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще 10 травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Согласно сообщению, авария возникла в воскресенье поздно вечером в г. Городок (25 км от Львова), столкнулись автомобили Renault Trafic и Mercedes 124.

"В результате ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия житель с. Мшана Городокского района, 1953 года рождения и 10 человек, из них 1 ребенок, получили травмы различной степени тяжести", — подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что пострадавшие были доставлены в Городецкую центральную районную больницу. После обследования 5 человек, из них 1 ребенок, были госпитализированы, 2 человека после оказания необходимой медицинской помощи отправлены для амбулаторного лечения по месту жительства, 3 человека после получения необходимой медицинской помощи от госпитализации отказались. Тело погибшего доставлено в морг Стрыйской центральной районной больницы.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Бориспольской трассе на въезде в Киев загорелся автомобиль, пострадали ребенок и женщина.