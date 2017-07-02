В Татарстане после смертельного ДТП объявлен траур

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Татарстане объявили траур 2 июля в связи с гибелью 14 человек в результате аварии с автобусом и грузовиком в ночь на воскресенье. Такой указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 0.40 по Киеву воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным Минздрава Татарстана, погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время решается вопрос о задержании водителя грузовика и двух водителей автобуса.

"Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе… постановляю объявить 2 июля днем траура в Республике Татарстан", — говорится в указе президента.

Согласно указу, в день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги Татарстана, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Ранее по поручению президента Татарстана к месту ДТП вылетел премьер-министр республики Алексей Песошин.

По информации МВД, водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". По одной из версий, озвученной региональным следственным управлением СК РФ, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

МВД также отмечает, что точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров в настоящее время выясняется, поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков.