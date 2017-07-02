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    Режим ЧС введен в Заинском районе Татарстана после ДТП с 10 жертвами

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    По словам представителя регионального главка МЧС РФ, режим ЧС муниципального характера введена решением председателя КЧСПБ (комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности) Заинского района.
    Работа МЧС РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Заинском районе Татарстана, где в столкновении бензовоза и пассажирского автобуса погибли десять человек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

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    Бензовоз и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье, автобус загорелся и опрокинулся. По предварительным данным, десять человек погибли, в том числе двое детей, еще 12 человек пострадали.

    "Режим ЧС муниципального характера введена решением председателя КЧСПБ (комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности) Заинского района", — сказал собеседник.

    Водитель автобуса дает показания в УВД", — сообщил представитель экстренного ведомства.

    По данным ведомства, на место происшествия вылетели председатель республиканской комиссии по ЧС премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

    Четыре человека в ДТП не пострадали, они размещены в гостинице, указывает МЧС республики.

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