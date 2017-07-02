наверх
02.07.201710:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Смертельное ДТП в Татарстане: возбуждено два дела, планируются задержания

    (обновлено: )92
    Как сообщили в МВД, точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров в настоящее время выясняется, поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков.
    Автобус и грузовик столкнулись в Татарстане
    16.mchs.gov.ru

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Правоохранители собираются задержать двух водителей автобуса и водителя грузовика, попавших в Татарстане в ДТП, в результате которого погибли 13 человек, сообщает МВД по Татарстану.

    ДТП в Заинском районе. Автобус Самара-Ижевск
    Канал МЧС Татарстан на Youtube
    Страшная авария в Татарстане: 13 погибших

    МВД по Татарстану возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц". Следствие также возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

    "В настоящее время планируется задержание как водителя грузовика, так и двоих водителей автобуса", — говорится в сообщении.

    МВД также отмечает, что точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров в настоящее время выясняется, поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков.

    По информации МВД, водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

    16.mchs.gov.ru
    Автобус и грузовик столкнулись в Татарстане

    Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Евгений Комаровский
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест