Смертельное ДТП в Татарстане: возбуждено два дела, планируются задержания

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Правоохранители собираются задержать двух водителей автобуса и водителя грузовика, попавших в Татарстане в ДТП, в результате которого погибли 13 человек, сообщает МВД по Татарстану.

МВД по Татарстану возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц". Следствие также возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"В настоящее время планируется задержание как водителя грузовика, так и двоих водителей автобуса", — говорится в сообщении.

МВД также отмечает, что точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров в настоящее время выясняется, поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков.

По информации МВД, водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

16.mchs.gov.ru Автобус и грузовик столкнулись в Татарстане

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).