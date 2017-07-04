Украинский боксер попал в реанимацию после ДТП в Малибу

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Известный украинский боксер в легкой весовой категории Иван Редкач попал в аварию в США, он находится в реанимации.

"Около 22 часов по местному времени спортсмен вместе с другом возвращались с ужина в Малибу домой. На одном участке дороги Редкач не сумел справиться с управлением, и машина вылетела в кювет. Удар об ограждение был очень сильным и пришелся на водительскую сторону", — сообщает Хsport.ua.

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По данным издания, Редкача госпитализировали в Cedars-Sinai Medical Center, где в данный момент он находится в реанимации.

xsport.ua Украинский боксер Иван Редкач. Архивное фото

Согласно сообщению, за несколько часов до происшествия Редкач провел вечернюю тренировку по подготовке к возвращению в ринг, которое, как он сам заявлял, должно состояться 9 сентября.

В прошлом году Редкач получил гражданство Мексики, о чем сообщил на своей странице в Instagram. "Ее (Украины — ред.) уже нет, как и Крыма", — написал тогда он в социальной сети в ответ на упрек другого украинского боксера Исмаила Силлаха, назвавшего его "предателем Родины". "Лишить бы тебя гражданства, чтобы ты в Шостку (Редкач родился в Шостке — Ред.) по визе ездил. Может, думал бы, что писать в интернете. Боксом лучше бы занялся", — написал другой пользователь. Позже Редкач удалил эту запись, опубликовав в другой соцсети "ВКонтакте" запись о том, что "он пошутил и любит свою страну".