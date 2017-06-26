Поветкин проведет бой с украинским боксером за два титула

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин собирается провести бой с украинцем Андреем Руденко, сообщили на пресс-конференции организаторы вечера бокса, информирует Р-Спорт.

Как стало известно, бой сразу за два титула — WBO International и WBA International — пройдет 1 июля в Москве.

Вечер бокса пройдет в Москве в ГЦКЗ "Россия". Россиянин провел предыдущий поединок в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте отстранила Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года.