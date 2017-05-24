Украинский боксер проведет бой с россиянином Поветкиным

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе российский боксер Александр Поветкин проведет свой следующий бой 1 июля против украинца Андрея Руденко, сообщается на сайте промоутерской компании "Мир бокса".

Бой состоится в Москве и станет главным событием большого боксерского шоу.

Руденко выступает на профессиональном ринге с 2006 года, за это время украинец провел 33 боя, в 31 одержал победу (19 нокаутом) и в двух потерпел поражение по очкам.

Поветкин в декабре 2016 года должен был провести поединок за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, но в день боя глава организации Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В феврале глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский рассказал агентству "Р-Спорт", что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была отрицательной.

На сегодняшний день Поветкин занимает второе место в рейтинге IBO, при этом ранее боксер был исключен из рейтингов WBC и IBF, а в списках WBO и WBA россиянин отсутствовал давно.