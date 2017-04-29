Поветкин поднялся в рейтинге Международной боксерской организации

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Российский боксер Александр Поветкин поднялся с третьего на второе место в апрельском рейтинге Международной боксерской организации (IBO), сообщается на официальном сайте организации, информирует Р-Спорт.

Возглавляет рейтинг в тяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко. Со второй на третью позицию Поветкин подвинул болгарина Кубрата Пулева.

Напомним, Поветкин в декабре 2016 года должен был провести поединок за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, но в день боя глава организации Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

Между тем, в рейтингах WBO и WBA Поветкина нет, в рейтинге EBU россиянин располагается на первой строчке, но с отметкой, что по отношению к нему ведется допинговое расследование.

Ранее также сообщалось, что Поветкин был отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на 250 тысяч долларов.