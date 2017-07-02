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    Легендарный боксер Пакьяо проиграл австралийцу Хорну

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    Поединок между филиппинцем и австралийцем прошел в воскресенье в Брисбене (Австралия) и завершился победой 29-летнего австралийца единогласным решением судей.
    Мэнни Пакьяо
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проиграл австралийцу Джеффу Хорну и не смог отстоять титул чемпиона по версии WBO в полусреднем весе.

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    Поединок прошел в воскресенье в Брисбене (Австралия) и завершился победой 29-летнего австралийца единогласным решением судей.

    В активе Хорна это уже 17 победа (11 — нокаутом) при одной ничьей.

    38-летний Пакьо, имеющий на профессиональном ринге 59 побед (38 — нокаутом) и 2 ничьи, потерпел седьмое поражение.

    Как сообщалось ранее, в субботу в Москве российский боксер Александр Поветкин единогласным решением судей победил украинца Андрея Руденко и завоевал титулы WBO International и WBA Inter-Continental.

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