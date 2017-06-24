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    Украинский боксер одержал победу на чемпионате Европы

    (обновлено: )18
    Согласно информации, в финале украинец одержал победу над англичанином Фрэйзером Кларком. На третьем месте - россиянин Максим Бабанин и представитель Франции Джамили Дини Абуду Моиндзе.
    Виктор Выхрист
    XSPORT.ua

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Украинец Виктор Выхрист завоевал золото в весовой категории более 91 кг на чемпионате Европы в Харькове по боксу, передает Р-Спорт.

    Смотрите также: ЧЕ по боксу. Победа украинца Выхриста над россиянином Бабаниным

    В финале украинский боксер одержал победу над англичанином Фрэйзером Кларком. На третьем месте — россиянин Максим Бабанин и представитель Франции Джамили Дини Абуду Моиндзе.

    Ранее в харьковском дворце спорта "Локомотив" прошли полуфинальные поединки континентального первенства среди боксеров-любителей. Их итогом стали победы украинцев.

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