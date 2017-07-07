В центре Львова авто полиции сбило девушку на пешеходном переходе

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В центре Львова полицейкий автомолиль сбилдевушку на пешеходном переходе, сообщают очевидцы происшествия в сообществе "Варта 1" в Facebook.

Авария произошла около полуночи на площади Старый Рынок в самом центре города. По данным очевидцев, копы сбили девушку, когда та переходила дорогу на пешеходном переходе.

Facebook Наталія Мишинська Полицейский автомобиль во Львове сбил девушку

На данный момент информации ни о возрасте, ни о состоянии девушки нет.

Facebook Наталія Мишинська Комментарий Наталія Мишинська

В комментариях к посту львовяне пишут, что полицейская машина ехала с включенными "мигалками", другие — что их включили только после ДТП.

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Накануне сообщалось, что автомобильные угонщики, скрываясь от преследования, разбили автомобиль Toyota Prius Патрульной полиции Киева.