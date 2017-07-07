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    Происшествия

    В центре Львова авто полиции сбило девушку на пешеходном переходе

    (обновлено: )6311
    Точной информации о возрасте и о состоянии девушки пока нет. Очевидцы сообщают, что авария произошла около полуночи на площади Старый Рынок в самом центре города.
    Полицейский автомобиль во Львове сбил девушку
    Facebook Наталія Мишинська

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В центре Львова полицейкий автомолиль сбилдевушку на пешеходном переходе, сообщают очевидцы происшествия в сообществе "Варта 1" в Facebook.

    Авария произошла около полуночи на площади Старый Рынок в самом центре города. По данным очевидцев, копы сбили девушку, когда та переходила дорогу на пешеходном переходе.

    Facebook Наталія Мишинська
    Полицейский автомобиль во Львове сбил девушку

    На данный момент информации ни о возрасте, ни о состоянии девушки нет.

    Facebook Наталія Мишинська
    Комментарий Наталія Мишинська

    В комментариях к посту львовяне пишут, что полицейская машина ехала с включенными "мигалками", другие — что их включили только после ДТП.

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    Накануне сообщалось, что автомобильные угонщики, скрываясь от преследования, разбили автомобиль Toyota Prius Патрульной полиции Киева. 

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