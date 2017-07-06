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    Почти 80 человек погибли в результате крупного ДТП в ЦАР

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    По данным местных медиков, в настоящий момент есть сведения о 78 погибших и 72 раненых. Масштабное ДТП произошло с участием грузовика, который перевозил людей.
    Медики в Африке. Архивное фото
    flickr.com/European Commission DG ECHO

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Около 80 человек погибли в результате крупного ДТП в Центральноафриканской Республике с участием грузовика, перевозившего людей, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных медиков.

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    "В настоящий момент мы насчитали 78 погибших и 72 раненых. Некоторые раненые были доставлены в собственные дома, где позднее погибли", — сообщил агентству главный врач одной из больниц города Бамбари Чамберлайн Бама (Chamberlain Bama).

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    Накануне сообщалось о масштабном ДТП в Черкасской области, в котором погибли четыре человек, в том числе ребенок. 

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