Почти 80 человек погибли в результате крупного ДТП в ЦАР

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Около 80 человек погибли в результате крупного ДТП в Центральноафриканской Республике с участием грузовика, перевозившего людей, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных медиков.

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"В настоящий момент мы насчитали 78 погибших и 72 раненых. Некоторые раненые были доставлены в собственные дома, где позднее погибли", — сообщил агентству главный врач одной из больниц города Бамбари Чамберлайн Бама (Chamberlain Bama).

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Накануне сообщалось о масштабном ДТП в Черкасской области, в котором погибли четыре человек, в том числе ребенок.