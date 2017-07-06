Угонщики авто в Киеве разбили полицейский Prius и скрылись от погони

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Автомобильные угонщики, скрываясь от преследования, разбили автомобиль Toyota Prius Патрульной полиции Киева, сообщает издание "Киев Оперативный".

"Примерно в 00:50 на линию 102 поступил вызов, что на улице Краснопольской, 7 (Подольский район Киева — Ред.) неизвестные личности "трутся" возле автомобиля Range Rover… Через несколько минут на вызов прибыл экипаж патрульной полиции и "поджал" внедорожник. Как только правоохранители подъехали к указанному автомобилю, водитель включил заднюю передачу и вдавил педаль в пол. От нескольких ударов, автомобиль полиции вылетел на дорогу", — говорится в сообщении.

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Патрульные пытались преследовать черный Range Rover, однако из-за поврежденного радиатора Prius продолжить погоню не смог.

Facebook Киев Оперативный Разбитый автомобиль полиции Киева

"Через некоторое время на улицу вышел хозяин иномарки и подтвердил, что автомобиль угнали", — отмечает издание.

Facebook Киев Оперативный Разбитый автомобиль полиции Киева

Ранее сообщалось, что полиция открыла огонь во время погони за угонщиками авто в Ужгороде.