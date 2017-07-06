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    Угонщики авто в Киеве разбили полицейский Prius и скрылись от погони

    Тема:

    Рост криминала в Украине (274)

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    По данным СМИ, патрульные, прибывшие по вызову, пытались преследовать угоняемый черный Range Rover, однако из-за поврежденного радиатора Prius остановился.
    Разбитый автомобиль полиции Киева
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Автомобильные угонщики, скрываясь от преследования, разбили автомобиль Toyota Prius Патрульной полиции Киева, сообщает издание "Киев Оперативный".

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    "Примерно в 00:50 на линию 102 поступил вызов, что на улице Краснопольской, 7 (Подольский район Киева — Ред.) неизвестные личности "трутся" возле автомобиля Range Rover… Через несколько минут на вызов прибыл экипаж патрульной полиции и "поджал" внедорожник. Как только правоохранители подъехали к указанному автомобилю, водитель включил заднюю передачу и вдавил педаль в пол. От нескольких ударов, автомобиль полиции вылетел на дорогу", — говорится в сообщении. 

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    Патрульные пытались преследовать черный Range Rover, однако из-за поврежденного радиатора Prius продолжить погоню не смог.

    Facebook Киев Оперативный
    Разбитый автомобиль полиции Киева

    "Через некоторое время на улицу вышел хозяин иномарки и подтвердил, что автомобиль угнали", — отмечает издание.

    Facebook Киев Оперативный
    Разбитый автомобиль полиции Киева

    Ранее сообщалось, что полиция открыла огонь во время погони за угонщиками авто в Ужгороде. 

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