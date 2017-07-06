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    Общество

    На Прикарпатье появились блокпосты из-за львовского мусора

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    Невыносимый мусор Львова (352)

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    Круглосуточное дежурство введено на автодорогах Тлумацкого, Долинского и Рогатинского районов, граничащих с Львовской. Этот транспорт сопровождают до выезда за пределы края.
    Львовский мусор на Прикарпатье
    golos.com.ua

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В связи с тем, что мусор со Львова незаконно "экспортировали" на территорию Ивано-Франковской области, на всех пунктах въезда на территорию Прикарпатья установлены дополнительные посты полиции. Об этом пишет издание "Голос Украины".

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    Круглосуточное дежурство введено на автодорогах Тлумацкого, Долинского и Рогатинского районов, граничащих с Львовской. Где основной задачей правоохранителей является проверка всего крупногабаритного транспорта, въезжающего в области, а также отслеживание маршрута тех грузовиков, согласно документам имеют право на перевозку мусора транзитом. Этот транспорт сопровождают до выезда за пределы края.

    Ранее сообщалось, что во Львове на сегодняшний день очищено около 70% мусорных площадок.

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