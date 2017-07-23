Три дома сгорели при обстреле Зайцево в Донбассе

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что три дома почти полностью сгорели в результате обстрела со стороны самопровозглашенной ДНР поселка Зайцево в Донбассе.

Ранее министерство внутренних дел Украины обвинило ополченцев в обстреле поселка Зайцево утром в воскресенье.

"Во время обстрела со стороны НЗФ ОРДО (незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области — ред.) позиций вооруженных сил Украины в районе поселка Зайцево под огонь противника также попали жилые кварталы населенного пункта. В результате обстрела боевиков из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов с использованием зажигательных пуль сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на три жилых дома… Все три дома почти полностью сгорели", — говорится в сообщении СЦКК, опубликованном на странице штаба АТО в Facebook.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.