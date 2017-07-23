Соцсети: жаркое "хлебное перемирие" на Донбассе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Неспокойно нынче на Донбассе: украинские силовики с самого утра воскресенья, 23 июля, сообщили об активизации конфликта в зоне проведения АТО. Да и президент Петр Порошенко взбудоражил спокойное воскресное утро, заявив, что потребует немедленного тишины на Донбассе во время телефонных переговоров в "нормандском формате". "В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита Большой Семерки", — говорится в сообщении гаранта на Facebook.

В украинском сегменте соцсетей вопрос АТО по-летнему горяч и как никогда актуален: " Чем ближе телефонный разговор и встреча "нормандской четверки", тем больше провокаций на Донбассе. Теперь очередной обстрел остановил Донецкую фильтровальную станцию. Стороны обвиняют друг друга. А сотни тысяч людей остались без воды. И как всегда миссия ОБСЕ не видела кто стрелял и кто начал стрелять…"; " Вот такое перемирие у нас третий год…"

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook