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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: жаркое "хлебное перемирие" на Донбассе

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (37)

    (обновлено: )116
    На востоке Украины неспокойно. Очередное перемирие под названием "хлебное" уже давно не оправдывает своего названия – каждый день с линии столкновения приходят неутешительные сводки… Как отреагировали на это сами украинцы и что пишут они в соцсетях?
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Неспокойно нынче на Донбассе: украинские силовики с самого утра воскресенья, 23 июля, сообщили об активизации конфликта в зоне проведения АТО. Да и президент Петр Порошенко взбудоражил спокойное воскресное утро, заявив, что потребует немедленного тишины на Донбассе во время телефонных переговоров в "нормандском формате". "В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита Большой Семерки", — говорится в сообщении гаранта на Facebook. 

    В украинском сегменте соцсетей вопрос АТО по-летнему горяч и как никогда актуален: " Чем ближе телефонный разговор и встреча "нормандской четверки", тем больше провокаций на Донбассе. Теперь очередной обстрел остановил Донецкую фильтровальную станцию. Стороны обвиняют друг друга. А сотни тысяч людей остались без воды. И как всегда миссия ОБСЕ не видела кто стрелял и кто начал стрелять…"; " Вот такое перемирие у нас третий год…"

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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