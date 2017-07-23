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    В Донбассе создали запас воды для водоснабжения Авдеевки

    (обновлено: )22
    Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, что для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом четыре тысячи кубометров.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В городском резервуаре Авдеевки создан запас воды объемом четыре тысячи кубометров для централизованного водоснабжения подконтрольной территории Донбасса, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Последствия обстрела жилых кварталов Авдеевки

    Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что в субботу вечером Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, остановила работу из-за обстрела.

    "В результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку (около 22 тысяч жителей)… Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом четыре тысячи кубометров", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности для работников.

    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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