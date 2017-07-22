Авдеевка, Донецк и Ясиноватая остались без воды

ДОНБАСС, 22 июл — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, в результате обстрелов остановила работ, сообщает в субботу вечером компания "Вода Донбасса".

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

"Сегодня в 19.25 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция", — говорится в сообщении компании "Вода Донбасса".

По данным предприятия, остановлена подача воды в Авдеевку, частично — в Донецк и Ясиноватую, а также близлежащие поселки.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.