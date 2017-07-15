В момент ранения Дейдея под Авдеевкой не было обстрелов - СМИ

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В пресс-центре штаба АТО заявили, что в момент ранения депутата Евгения Дейдея на Авдеевском направлении, где он находился, не было зафиксировано никаких обстрелов: ни в районе "промзоны", ни в жилых кварталах. Об этом сообщает "Украинская Правда".

"14 июля в период до 21:30 никаких обстрелов в районе Авдеевки зафиксировано не было. Единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи "промзоны". То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время тем более зафиксировано не было", — сообщили военные, фиксирующие обстрелы.

Начальник пресс-центра АТО Вячеслав Петровский сообщил, что улицы Авдеевки не обстреливались.

"14 июля в течение всего дня обстрелов жилых кварталов Авдеевки не было", — отметил он.

При этом депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук утверждал, что Евгений Дейдей был ранен в "промзоне" Авдеевки.

По информации "Украинской правды", сам Дейдей утверждает, что инцидент произошел с ним в районе Старой Авдеевки, что не является передовой линией.

Издание добавляет, что Дейдей приехал в Авдеевку в полк "Киев". В пятницу, 14 июля, около 17 часов он находился в переулке Школьном в Старой Авдеевке. Там он якобы и получил ранение. Он утверждает, что услышал взрыв, а что дальше с ним происходило, не знает. Он также не знает, кто доставил его в больницу в Покровском.

По информации источников "Украинской правды", диагноз, который врачи поставили Дейдею: огнестрельное осколочное сквозное ранение мягких тканей.

Ранее сообщалось, что Дейдей получил тяжелое ранение в прифронтовой Авдеевке.