наверх
14.07.201720:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Дейдей получил тяжелое ранение под Авдеевкой

    (обновлено: )38622
    По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. Сейчас он в больнице. Как отметил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук, Дейдей нуждается в переливании крови.
    Евгений Дейдей
    Facebook Евгения Дейдея

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Евгений Дейдей получил ранение в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщили в пресс-службе полка "Киев".

    По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. Сейчас он в больнице.

    Как отметил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук, Дейдей нуждается в переливании крови.

    Скриншот поста со страницы Игоря Мосийчука в Facebook

    Отметим, несколькими днями ранее Верховная Рада рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство двух украинок в отеле
    Обыски в медиа-холдинге "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медреформа или медицинский геноцид?