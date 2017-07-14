Дейдей получил тяжелое ранение под Авдеевкой

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Евгений Дейдей получил ранение в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщили в пресс-службе полка "Киев".

По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. Сейчас он в больнице.

Как отметил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук, Дейдей нуждается в переливании крови.

Скриншот поста со страницы Игоря Мосийчука в Facebook

Отметим, несколькими днями ранее Верховная Рада рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.