Дейдей получил тяжелое ранение под Авдеевкой

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Евгений Дейдей получил ранение в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщили в пресс-службе полка "Киев".
По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. Сейчас он в больнице.
Как отметил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук, Дейдей нуждается в переливании крови.
Скриншот поста со страницы Игоря Мосийчука в Facebook
Отметим, несколькими днями ранее Верховная Рада рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.