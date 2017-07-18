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    Жилые кварталы Авдеевки попали под обстрел, есть раненые

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    По данным главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, ранения в результате взрыва снаряда получили двое мужчин 1955 и 1961 годов рождения.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Жилые кварталы Авдеевки во вторник вечером попали под обстрел, ранены два местных жителя, сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
    Донбасский синдром. АТО в магазине и супермаркете по всей стране

    "Жилые кварталы Авдеевки снова попали под обстрел российско-террористических группировок. Час назад один из снарядов попал в дом по улице Шевченко. Ранены двое мужчин: 1955 и 1961 годов рождения. С осколочными ранениями головы они были доставлены в городскую больницу. Врачи говорят, состояние средней степени тяжести. Предоставляют всю необходимую помощь", — написал он.

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    По данным главы ВГА, в городе до сих пор слышны взрывы.

    Facebook Павла Жебривского
    Комментарий Павла Жебривского по ситуации в Авдеевке

    В 18-ом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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