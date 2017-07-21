Силовики рассказали о столкновении под Красногоровкой

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ИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В результате столкновений под Красногоровкой Донецкой области погибли трое военных, ранения получили также трое силовиков, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Вражеская ДРГ проникла на позиции ВСУ и нанесла удар по позициям одного из механизированных батальонов. Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ запрещенными минскими договоренностями 120-миллиметровыми минами и танковыми снарядами. По предварительным данным не менее четырех танков вели огонь с разных позиций. (…) ДРГ противника насчитывала 10-15 боевиков. Разоблачив вражескую группу, украинские бойцы открыли огонь в сторону противника", — сообщает пресс-центр АТО.

Впоследствии к силовикам подошло подкрепление, которое позволило закрепиться на позициях.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.